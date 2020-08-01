Почти 33 тыс. жителей ЛНР в июле обратились за помощью в органы Пенсионного фонда

Почти 33 тыс. жителей Республики в июле обратились за помощью в территориальные управления Пенсионного фонда ЛНР. Об этом сообщили в ведомстве.

"За июль текущего года на прием к руководителям органов Пенсионного фонда Луганской Народной Республики обратилось 1 202 гражданина, в приемные – 30 774 человека, по номерам телефонных горячих линий позвонило 747 человек", – говорится в сообщении.

Также в ведомство поступило 77 письменных обращений граждан и 21 обращение через информационный портал "Интернет-приемная".

"Пенсионный фонд ЛНР ведет активную информационно-разъяснительную работу. За июль было проведено 113 выездных приемов, 54 встречи с трудовыми коллективами, 1 043 встречи с гражданами по месту жительства, организовано 29 тематических телефонных горячих линий", – добавили в ПФ.

В ведомстве уточнили, что в рамках проведенных мероприятий консультации получили более 13,3 тыс. человек. Кроме того, в СМИ Республики и интернет-ресурсах размещено 725 сообщений, публикаций и программ, распространено более 9,7 тыс. информационных материалов.

Ранее в ПФ ЛНР сообщали, что более 980 тыс. жителей ЛНР обратились за помощью в органы Пенсионного фонда за пять лет, из них более 223 тыс. граждан – в 2019 году, а в I квартале 2020 года – более 85 тыс. жителей Республики.

05 августа — Луганск