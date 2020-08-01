Пенсионный фонд в июле назначил и пересчитал пенсии более 3,8 тыс. жителей ЛНР

Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР в июле назначил и провел перерасчет пенсий с учетом трудового стажа и большего заработка более 3,8 тыс. жителей Республики. Об этом сообщили в ведомстве.

"За июль 2020 года органами Пенсионного фонда Луганской Народной Республики назначено 1 447 пенсий, проведено 2 370 перерасчетов пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что за месяц заключен 31 договор о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, 10 человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса.

В ПФ добавили, что специалисты ведомства с 1 февраля по 1 августа провели актуализацию данных "331 305 человек, что составляет 75% от общего количества получателей пенсионных выплат".

С графиками проведения работы по актуализации данных пенсионеров можно ознакомиться на сайте ПФ ЛНР.

Актуализация данных получателей пенсии проводится по месту нахождения пенсионного дела при предъявлении следующих документов:

- паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики / паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина Донецкой Народной Республики / паспорта гражданина Российской Федерации / паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории Луганской Народной Республики (имеющиеся в наличии у получателя пенсии);

- документа о присвоении лицу регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов / идентификационного номера (при наличии);

- пенсионного удостоверения (при наличии).

Органы Пенсионного фонда проводят актуализацию на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей путем заполнения анкеты, которая подписывается получателем пенсии или законным представителем. К анкете прилагаются копии предъявленных документов.

К лицам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов ПФ осуществляется выезд по месту жительства. Для этого необходимо уведомить орган Пенсионного фонда, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления, либо сообщив иным способом, например, через доверенных лиц (родственников, знакомых).

Ранее заместитель председателя ведомства Наталья Ельникова сообщала, что Пенсионный фонд ЛНР в 2019 году назначил пенсии более 16,6 тыс. жителей Республики.

05 августа — Луганск