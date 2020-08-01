Глава ЛНР высоко оценил работу волонтеров "Мира Луганщине" в период пандемии COVID

Глава ЛНР Леонид Пасечник высоко оценил работу волонтеров общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в период пандемии коронавируса. Об этом он заявил на проходящем сегодня в Луганске VI общереспубликанском съезде движения.

"Совсем недавний пример – это борьба с коронавирусом, которая проходила на территории Республики весной и летом текущего года, и наши волонтеры оказывали всевозможную помощь нуждающимся, лицам пожилого возраста", - сказал глава ЛНР.

В качестве еще одного примера работы волонтеров он назвал их работу на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", где оказывается "помощь людям пожилого возраста при пересечении линии соприкосновения с украинской стороной".

Пасечник отметил, что волонтеры движения своей работой помогают снимать социальную напряженность, которая по объективным причинам может возникать на территории Республики.

"Это (работа волонтеров ОД) поднимает рейтинг нашей общественной организации и, безусловно, приносит пользу жителям нашей Республики. Это очень здорово, и я считаю, что работу в данном направлении необходимо продолжать", - сказал глава ЛНР.

Напомним, 1 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики. На следующий день движение объявило о наборе волонтеров для помощи маломобильным согражданам, а с 3 апреля активисты ОД уже начали оказывать помощь жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 18,1 млн, из них более 691 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 616 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

05 августа — Луганск