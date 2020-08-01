В Луганске поймали на взятке руководителя департамента Министерства транспорта
Сотрудники МВД и Генеральной прокуратуры задержали при получении очередной взятки руководителя одного из департаментов Министерства инфраструктуры и транспорта.
Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД.
«3 августа 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела противодействия коррупции МВД совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры выявлен и задокументирован факт вымогательства и получения взятки со стороны руководителя одного из департаментов Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР», — говорится в сообщении.
В ЦОС рассказали, что с апреля по август текущего года чиновник, используя свое служебное положение, систематически вымогал и получал денежные средства от осуществляющего хозяйственную деятельность в сфере пассажирских перевозок предпринимателя за «не привлечение к административной ответственности за нарушения правил перевозок пассажиров и беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности».
«Подозреваемый задержан. С места происшествия изъяты денежные средства, а также иные вещественные доказательства, подтверждающие системность совершения противоправной деятельности», — добавили в МВД.
Генеральной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело, предполагающей ответственность за получение взятки, сопряженное с вымогательством. Политика - Сегодня, 12:21 146
Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД.
«3 августа 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела противодействия коррупции МВД совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры выявлен и задокументирован факт вымогательства и получения взятки со стороны руководителя одного из департаментов Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР», — говорится в сообщении.
В ЦОС рассказали, что с апреля по август текущего года чиновник, используя свое служебное положение, систематически вымогал и получал денежные средства от осуществляющего хозяйственную деятельность в сфере пассажирских перевозок предпринимателя за «не привлечение к административной ответственности за нарушения правил перевозок пассажиров и беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности».
«Подозреваемый задержан. С места происшествия изъяты денежные средства, а также иные вещественные доказательства, подтверждающие системность совершения противоправной деятельности», — добавили в МВД.
Генеральной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело, предполагающей ответственность за получение взятки, сопряженное с вымогательством. Политика - Сегодня, 12:21 146
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