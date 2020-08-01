Отделение Госбанка в Суходольске не будет работать с 5 по 9 августа

Отделение Государственного банка ЛНР в Суходольске не будет работать с 5 по 9 августа по техническим причинам. Об этом сообщили в администрации финучреждения.

"Уважаемые клиенты, жители города Суходольск! Информируем вас о том, что с 5 по 9 августа отделение Государственного банка Луганской Народной Республики, расположенное по адресу: Суходольск, улица Ленина, 15, по техническим причинам не работает", - говорится в сообщении.

При этом жители Суходольска могут получить денежные средства в банкомате, расположенном по этому же адресу.

"Оплатить коммунальные услуги, пополнить счет оператора мобильной связи "Лугаком", осуществить перевод на счет или карту Госбанка ЛНР и прочее вы можете с помощью услуги "Клиент-банк", - сообщили в финучреждении.

Ближайшие отделения Госбанка ЛНР расположены по адресам: Краснодон, квартал Лютикова, 13 и Молодогвардейск, улица Ленина, 5.

Администрация Госбанка сообщила, что с 10 августа отделение в Суходольске будет функционировать в обычном графике, и принесла извинения за временные неудобства.

05 августа — Луганск