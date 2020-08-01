Три бойца ВСУ подорвались за сутки на украинских минах, один погиб – Народная милиция

Боец ВСУ погиб, подорвавшись на украинской мине в районе села Троицкое, еще два киевских силовика получили ранения при подрыве на минах ВСУ в районе Счастья. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"За прошедшие сутки трое военнослужащих вооруженных формирований Украины подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях в районах населенных пунктов Счастье и Троицкое", - сказал он. - Один военнослужащий 24-й бригады ВСУ погиб в районе населенного пункта Троицкое, двое военнослужащих 25-й бригады получили тяжелые ранения в районе населенного пункта Счастье".

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР пояснил, что отсутствие контроля над личным составом со стороны офицеров ВСУ вызвало резкое увеличение случаев самовольного оставления части военнослужащими украинских вооруженных формирований.

"Предоставленные сами себе солдаты, пользуясь отсутствием офицеров во время действующего перемирия, бесконтрольно перемещаются в прифронтовых районах, что в свою очередь приводит к трагическим последствиям", - констатировал он.

Ранее Филипоненко сообщал, что более 200 военнослужащих ВСУ с начала года подорвались на украинских минах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, 85 из них погибли.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 августа — Луганск