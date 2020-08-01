Минтруд готовит в августе новые "детские выплаты" перед 1 сентября

Министерство труда и социальной защиты РФ готовит пособия для детей, которые должны помочь россиянам приобрести нужные школьные принадлежности. Об этом сообщает ведомство.pixabay.comПолучить финансовую помощь могут семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Также речь идет о семьях, в которых безработными оказались один или оба родителя.Похожие программы поддержки для испытывающих финансовые затруднения граждан уже существуют. Однако деньги на покупку канцелярии, обуви и одежды для школьников по ним не выделяются. Более точные условия предоставления выплат станут известны, когда проект будет полностью готов.Анастасия Броцкая