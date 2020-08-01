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Работы пяти молодых экологов из ЛНР стали победителями всероссийского конкурса

Sergey Сегодня, 18:1527Новости
Работы пяти молодых экологов из ЛНР стали победителями всероссийского конкурса
Работы пяти представителей учебных заведений Республики стали победителями VI Всероссийского конкурса "Зеленые технологии глазами молодых". Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.
"Стало традицией для наших старшеклассников и студентов принимать участие в конкурсе "Зеленые технологии глазами молодых". Более 20 работ принимали участие в республиканском этапе этого конкурса; пять лучших работ были направлены Республиканским центром эколого-натуралистического творчества в Москву. Организаторы конкурса подвели итоги и высоко оценили наших участников: все пять работ стали победителями конкурса и будут награждены дипломами", - сообщили в Министерстве, добавив, что руководители проектов были отмечены грамотами.
Победителями конкурса стали:
учащийся Луганского колледжа информационных технологий и предпринимательства Виталий Калинин с проектом "Современная сварка сквозь призму экологического мониторинга";
учащийся Луганского колледжа информационных технологий и предпринимательства Егор Трофимчук с проектом "Применение фильтра картерных газов сквозь призму экологического мониторинга";
учащаяся Петровской школы № 36 София Хрисанфова со статьей и видеоматериалами "Зеленые технологии предприятия ООО "Эковтор";
студент Луганского государственного университета имени Владимира Даля Валерий Заец с проектом "Оценка экологического состояния пресноводных объектов";
студентка Луганского национального аграрного университета Виктория Сибирцева с проектом "Мониторинг экологического состояния реки Лугань".
Напомним, организатором Всероссийского конкурса с международным участием среди обучающихся в образовательных организациях общего и высшего образования "Зеленые технологии глазами молодых" выступает общероссийское общественное детское экологическое движение "Зеленая планета" (Москва).
Координатором проведения этапа конкурса в ЛНР выступает Республиканский центр эколого-натуралистического творчества при поддержке Министерства образования и науки ЛНР. Представители ЛНР успешно участвуют в этом конкурсе уже четвертый год подряд.
Целью конкурса является формирование экологической культуры и активной жизненной позиции обучающихся; поддержка и стимулирование развития эколого-натуралистической работы с молодежью; развитие творческих способностей подрастающего поколения; формирование интереса у молодых людей к современным производствам.
05 августа — Луганск

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