Проекты "Мира Луганщине" за время работы доказали свою эффективность – руководитель РИК

Все проекты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" за время работы доказали свою эффективность. Об этом сообщил председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполкома движения (РИК) Денис Мирошниченко.

"В планах продолжать работу основных и специальных проектов общественного движения "Мир Луганщине", так как каждый из них доказал свою эффективность, у каждого из них есть свой актив, своя ниша и работа с определенными категориями граждан. Благодаря этим проектам в общественном движении есть возможность взаимодействовать с жителями Республики", - сказал он.

Мирошниченко уточнил, что в 2018-2019 годах в движении работали пять проектов: "Горячая линия", "Волонтер", "Молодая гвардия", "Мы помним!", "Забота о ветеранах".

В 2019 году были запущены три спецпроекта "Молодежный парламент", "Дружина" и "Лидеры Луганщины".

"Уже в 2020 году в ОД "Мир Луганщине" начал работать проект "Мир кино", который направлен на организацию досуга в отдаленных городах и поселках ЛНР. Также начал работу проект "Доброволец", благодаря которому молодежь обучается основам военной начальной подготовки. Еще один проект, который реализовали в 2020 году – это "Бессмертный полк онлайн", - добавил руководитель РИК.

ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.

05 августа — Луганск