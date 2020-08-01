Медики ЛНР приняли ряд мер для недопущения второй волны заболеваемости COVID-19 – депутат

Медики Республики приняли ряд мер для недопущения второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в ЛНР. Об этом заявил председатель комитета Народного Совета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев.

"По-настоящему важной и значимой является только жизнь человека, поэтому важность профессии врача не подвергается сомнению. Часто именно от профессионализма медиков зависит самое главное – здоровье наших граждан. Пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, но медики Республики, зачастую ценой своего здоровья, а иногда и жизни, достойно справляются и с этой задачей", – сказал он.

Санаев напомнил, что "были оперативно приняты меры по перепрофилированию учреждений здравоохранения, локализованы очаги заболевания, налажена доставка инфицированных людей в учреждения здравоохранения".

"Также стоит отметить, что на достойном уровне проводится противоэпидемическая работа. Принят ряд мер дальновидного характера, нацеленных на недопущение второй волны заболеваемости жителей Республики COVID-19", – отметил депутат.

Он добавил, что "результатом слаженной и профессиональной работы медиков Республики является снижение темпов заболеваемости граждан новой коронавирусной инфекцией".

"Но борьба с СОVID продолжается. Риски и нагрузка на медработников по-прежнему высоки, однако врачи ЛНР с честью выполняя свой долг, работают ради нашего здоровья", – подчеркнул Санаев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 18,3 млн, из них более 696 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 616 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

05 августа — Луганск