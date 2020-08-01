Генпрокуратура возбудила дела на трех офицеров ВСУ, подозреваемых в обстрелах жителей ЛНР

Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовные дела на трех заместителей командира 72-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ, которые подозреваются в том, что отдавали преступные приказы на обстрел мирных жителей Республики. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

"Следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, управлением по надзору за соблюдением закона в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 439 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и статьи 440 "Геноцид" УК ЛНР", - сообщил он.

Белов рассказал, что "к совершению указанных тяжких и особо тяжких преступлений причастны: первый заместитель командира 72-й омбр полковник Сергей Сирченко, 22 ноября 1975 года рождения; заместитель командира 72-й омбр подполковник Владислав Нагажный, 29 марта 1975 года рождения; заместитель командира 72-й омбр по вооружению - начальник технической части полковник Константин Мироненко, 13 ноября 1982 года рождения".

Представитель ведомства подчеркнул, что именно эти люди "непосредственно отдавали преступные приказы подчиненным им военнослужащим ВСУ об осуществлении артиллерийских минометных обстрелов, а также применения стрелкового оружия в отношение мирного населения Республики".

Ранее следователи Генпрокуратуры ЛНР возбудили уголовное дело в отношении командира 93-й омбр ВСУ подполковника Дмитрия Брыжинского, по приказу которого 1 апреля был обстрелян поселок Голубовское, в результате чего смертельное ранение получила пожилая женщина.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

05 августа — Луганск