Минюст ЛНР в июле зарегистрировал 55 ведомственных нормативных правовых актов

Министерство юстиции ЛНР в июле зарегистрировало 55 ведомственных нормативных правовых актов. Об этом сообщили в ведомстве.

"В течение июля 2020 года в Министерстве юстиции ЛНР зарегистрировано 55 ведомственных нормативных правовых актов. Субъектам нормотворчества отказано в государственной регистрации одного нормативного правового акта, возвращено без государственной регистрации на доработку четыре нормативных правовых актов, признаны не подлежащими государственной регистрации четыре нормативных правовых акта", - говорится в сообщении.

Среди зарегистрированных в июле актов в Министерстве традиционно выделили ряд социально значимых, затрагивающих права и свободы граждан ЛНР, а также субъектов хозяйствования.

В их числе – приказ Министерства образования и науки ЛНР от 2 июля 2020 года № 639-од "О комплектовании групповых занятий в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики в 2020-2021 учебном году" (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 17 июля 2020 года за № 294/3478).

Приказ устанавливает минимальную наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, в: городских общеобразовательных организациях – 25 обучающихся; поселковых (поселках городского типа) общеобразовательных организациях – 20 обучающихся; сельских общеобразовательных организациях – 5 обучающихся; группах продленного дня общеобразовательных организаций – 25 обучающихся; кружках, факультативах и во время занятий по внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях – 10 обучающихся.

Открытие классов с меньшим количеством обучающихся осуществляется на основании нормативного правового акта главы администрации города и/или района ЛНР, согласованного с Министерством образования и науки Республики, прошедшего государственную регистрацию в органах юстиции.

Важным зарегистрированным документом является Порядок лицензирования деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Луганской Народной Республики за пределами Луганской Народной Республики, утвержденный приказом Министерства внутренних дел ЛНР от 16 июля 2020 года № 832 (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 30 июля 2020 года за № 318/3502).

Порядок определяет процедуру предоставления и перечень документов, необходимых для получения лицензии, переоформления, получения дубликата, копии лицензии, для получения сведений о конкретном лицензиате из реестра лицензий, а также определяет сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых управлением миграционной службы Министерства внутренних дел ЛНР.

До определения в законодательном порядке вопросов принадлежности к гражданству ЛНР, в соответствии с законодательством, гражданами ЛНР являются граждане Украины, место проживания которых по состоянию на 12 мая 2014 года было зарегистрировано на территории Республики, а также все лица, которым в соответствии с законодательством ЛНР выдан паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории ЛНР.

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение заявления и прилагаемых к нему необходимых документов.

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема заявления и указанных документов вручается лицензиату (соискателю лицензии).

Если заявление оформлено с нарушением требований порядка и (или) документы предоставлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления уполномоченное должностное лицо уведомляет соискателя лицензии о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) предоставления документов, которые отсутствуют.

Также в Министерстве отметили Правила и условия осуществления хозяйственной деятельности по ветеринарной практике, утвержденные приказом Государственной службы ветеринарной медицины Луганской Народной Республики от 8 июня 2020 года № 101 (зарегистрированы в Министерстве юстиции ЛНР 9 июля 2020 года за № 284/3468).

Правила определяют квалификационные, организационные, технологические требования относительно осуществления деятельности по ветеринарной практике.

Действие правил распространяется на все субъекты хозяйствования, зарегистрированные в установленном законодательством порядке как юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также на физических лиц-предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность по ветеринарной практике.

Субъект хозяйствования, который намерен осуществлять хозяйственную деятельность по ветеринарной практике, лично или через уполномоченного представителя обращается в соответствующее государственное учреждение "Станция по борьбе с болезнями животных города (района)" с заявлением о намерении осуществления ветеринарной деятельности.

Лица, непосредственно занимающиеся ветеринарной практикой, должны иметь соответствующее образование по специальности "Ветеринарная медицина" или "Ветеринария", что подтверждается документом об образовании и/или квалификации.

Субъекты хозяйствования осуществляют свою деятельность по ветеринарной практике в помещениях, которые по уровню обеспечения материально-технической базы разделяют на: клиники ветеринарной медицины, амбулатории ветеринарной медицины, пункты ветеринарной медицины, ветеринарные кабинеты.

Для осуществления хозяйственной деятельности по ветеринарной практике субъект хозяйствования должен иметь следующий минимальный перечень оборудования и инструментов: стол (станок) для осмотра и проведения терапевтических манипуляций, стерилизатор, стетофонендоскоп, шкаф для хранения ветеринарных препаратов, холодильник, бактерицидная лампа, термометр, весы для животных, сухожаровой шкаф.

Специалисты ветеринарной медицины не реже одного раза в пять лет должны проходить повышение квалификации и иметь соответствующий подтверждающий документ.

У субъекта хозяйствования должны быть утверждены должностные инструкции для специалистов ветеринарной медицины, деятельность которых непосредственно связана с осуществлением хозяйственной деятельности по ветеринарной практике.

Субъект хозяйствования должен придерживаться установленного законодательством ЛНР порядка принятия и оформления граждан на работу (заключение трудового договора с наемным работником).

С более детальным текстом нормативных правовых актов можно ознакомиться на сайте Правительства ЛНР в разделе "Акты исполнительных органов государственной власти".

Напомним, в июне Министерство юстиции ЛНР зарегистрировало 48 ведомственных нормативных правовых актов.

05 августа — Луганск