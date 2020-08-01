Кедми объяснил, как Россия год за годом сокращает время существования США

"Продолжительность существования США, если начнется война с Россией, сокращается с каждым годом от получаса до нескольких минут", - сказал Кедми.

"Американцы – народ торгашей. А торговля всегда начинается с того, что цену заламывают. Что-то можно добавить специально, чтобы было, от чего отказываться. Говоря о гиперзвуке, они понимают, что договориться вряд ли получится. Но они хотят притянуть Китай к переговорам по стратегическим вооружениям", - заявил эксперт.

Рост стратегических возможностей России ведет к сокращению времени, которое требуется на уничтожение США. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"США стремятся ограничить стратегический потенциал России требованиями включить в международные договора ее новейшие гиперзвуковые системы. По мнению Кедми, американское руководство осознает растущую опасность со стороны ядерного арсенала РФ, а также придерживается характерной для себя торговой логики в международных отношениях.Однако гиперзвук является лишь одной из составляющих стратегического арсенала, так как значительная часть таких ракет используется на оперативном и тактическом уровнях (например, "Кинжал" и "Циркон"). Штаты хотели бы замедлить развитие этой области из-за отставания от РФ и Китая, но это, как подозревает Кедми, может не быть их основной целью.По словам Кедми, Китай благодаря экономике может позволить себе говорить с США с позиции силы. Примером этого он называет ответ КНР на предложение переговоров по ядерным арсеналам (Пекин согласился при условии, что арсеналы будут равными). Россия, как считает эксперт, тоже может позволить себе такое поведение, но не за счет экономики, а благодаря оружию."Россия опирается на вооружение. Это единственный способ говорить с США. Не переходить на истерики, не пытаться их убедить", - объяснил Кедми в эфире "Вести FM".Примером правильной реакции на поведение Запада эксперт называет выступления президента России Владимира Путина. По словам Кедми, российский лидер реагирует на заокеанские и европейские выходки, "как врач-психиатр на неуравновешенного клиента", спокойно возвращая разговор в понятное и адекватное русло.Отметим, Россия опередила США и другие страны не только по темпам разработки гиперзвукового оружия, но и по разработке систем обороны от него. Новейшая зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" сможет ликвидировать угрозы, в том числе летящие на гиперзвуковой скорости, даже в ближнем космосе. Возможностями данной ЗРС восхищаются многие зарубежные СМИ.Григорий Егоро