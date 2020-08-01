Синоптики прогнозируют днем 6 августа в ЛНР до 35 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 6 августа будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 35 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 5 августа до 21:00 6 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 30-35 градусов жары", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 32-34 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 31-33 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 6 августа метеорологи отмечали в 1944 году – плюс 6,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 39,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 6 августа – 04:26, время захода – 20:29. Продолжительность светового дня составит 16 часов 03 минуты.

По предварительному прогнозу, 7-8 августа сохранится сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления. Днем 8 августа температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

05 августа — Луганск