Более 23 тыс. жителей ЛНР с 2015 года получили от проекта "Волонтер" 132 т гумпомощи

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", начиная с 2015 года, оказал помощь более 23 тыс. жителей Республики, передав им 132 т гуманитарной помощи. Об этом сообщил председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполкома движения Денис Мирошниченко.

"С начала работы проекта (с февраля 2015 года) волонтеры сделали 351 выезд, нуждающимся передали 132 тонны помощи. Всего оказана помощь 23 228 жителям ЛНР. В 2018 и 2019 году помощь от проекта "Волонтер" получили 7 336 жителей ЛНР, им передали 38 тонн помощи, было осуществлено 133 выезда", - рассказал он.

Мирошниченко добавил, что за 2018-2019 годы активисты проекта провели более 250 мероприятий, среди которых праздники для подопечных детских домов, детей с прифронтовых территорий, встречи с трудовыми коллективами, тренинги для волонтеров и другие.

В 2019 году проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" оказал помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.

Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.

ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.

05 августа — Луганск