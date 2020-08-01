В«Донбасс на коленях не приползетВ». Чем известен Витольд Фокин, который может войти в Минскую группу

Витольд Фокин - первый премьер независимой Украины. Фото канала "Украина 24"В Украине активно обсуждают включение в Трехстороннюю контактную группу Витольда Фокина – первого премьера независимой Украины.Вначале это предложение выдвинул Леонид Кравчук, но его восприняли как шутку. В конце концов Фокину уже 87 лет.Но потом стало известно, что кандидатура экс-премьера действительно обсуждается на Банковой. Более того, Фокин уже провел ознакомительную встречу с членами украинской делегации в Минске.Чем знаменит Витольд Фокин и чего ждать от него на переговорах по Донбассу, если он к ним таки присоединится, разбиралось украинское издание "Страна".Шахтер, поэт, отец купонов. Биография Витольда Фокина87-летний Витольд Фокин – первый премьер-министр независимой Украины. Родом он из Днепропетровской области. Окончил Днепропетровский горный институт по специальности "Разработка месторождений полезных ископаемых". Работал на шахтах в Луганской области – от начальника участка до главного инженера.То есть Фокин понимает, что такое Донбасс.Из шахты он перешел работать в Госплан СССР. Затем занимал должности в Совете министров УССР, который возглавил в 1990 году.В 1991 году был избран депутатом Верховного Совета Украины. В группы и фракции не входил. Стал первым премьер-министром независимой Украины. Вместе с Леонидом Кравчуком от имени Украины подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и о создании СНГ.Правда, потом он утверждал, что выступал за то, чтобы это был Союз, а не Содружество – то есть за более плотную интеграцию с республиками бывшего СССР, чем была на самом деле. В срыве этой интеграции он обвинял российских "младореформаторов" – Гайдара, Бурбулиса и других, которые хотели побыстрее сбросить с России "балласт" из союзных республик.Именно при Фокине в Украине появились купоны-карбованцы – переходная валюта, которая предшествовала гривне и ходила в дополнение к рублю (без купонов в магазинах не принимались и рубли). Их вводили для того, чтобы регулировать количество денег в стране и не допустить скачка инфляции – поскольку рубль печатался вне Украины и ввозился в страну бесконтрольно.В 1992 году Фокин написал заявление об отставке – по его словам, он был против введения гривны и предлагал оставаться в рублевой зоне, пока рубль не переживет гиперинфляцию. Однако президент Кравчук ввел новую валюту, после чего премьер покинул свой пост, утверждая, что на гривне хотят "нагреть руки" финансовые спекулянты (об этом он говорил уже через много лет в интервью).Фокину предлагали возглавить в России топливно-энергетический комплекс, но он отказался. Предложение поступило от премьера Виктора Черномырдина, который позже стал послом в Украине. И общался с Фокиным уже по этому направлению: с 1993 года он был президентом Фонда гуманитарных и экономических связей с Россией. А С 1999-го был президентом Луганского землячества в Киеве.У Витольда Фокина двое детей. Известная украинская певица Маша Фокина – его внучка. Сам Фокин тоже не чужд творчества: в 2015 году он выпустил вольный перевод на украинский язык поэмы Пушкина "Руслан и Людмила".Вот скрин его перевода знаменитой поэмы:"США поддерживают Украину, пока она воюет с РФ". Взгляды Фокина на конфликтВитольд Фокин после начала войны на Донбассе высказывал взгляды, которые и тогда, и сегодня считаются крамольными. Многие из них он изложил в авторских колонках на сайте "Гордон".Бывший премьер заявил, что война началась из-за попыток майданных властей "проучить пятимиллионный Донбасс"."В Европе принято называть таких ястребами. Этим кровожадным птичкам четыре года тому назад удалось спровоцировать вооруженное сопротивление попытками "проучить" пятимиллионный индустриальный Донбасс только за желание его жителей говорить на родном языке. Номер не прошел".Также он считал сопротивление Украине на Донбассе защитой своих прав – в частности, на русский язык."Я двадцать лет жил и работал на шахтах Луганщины, ежедневно встречаясь с отцами и дедами тех, кто сегодня, в соответствии со ст. 27 Конституции Украины, защищает свой дом, свою семью, их здоровье и жизнь от противоправных посягательств, и я никогда, ни разу не сталкивался с проявлениями сепаратизма и украинофобии", – говорил он в 2019 году.По его мнению, противостояние Украины с Россией выгодно Западу."ЕС и США поддерживают Украину, только пока она воюет с Российской Федерацией, – оказывают финансовую, материально-техническую помощь, моральную поддержку. Если только наступит мир – интерес к Украине пропадет", – уверен Фокин.Бывший премьер выступает за переговоры с "республиками" Донбасса и за отмену блокады региона. "Блокада Донбасса причиняет ущерб только Украине, а Россия эту мелочевку даже не замечает", – считает Фокин.Он также выступал против принятого при Порошенко закона о "реинтеграции Донбасса", заявив, что он денонсирует Минские соглашения. И критиковал инициативы украинской власти по преследованию жителей Донбасса за сепаратизм после окончания конфликта.По его мнению, Донбасс "не приползет в Украину на коленях". И единственный путь его вернуть – переговоры."Без Донбасса я Украину не вижу. Сам бог велит искать пути политического решения восточного конфликта, нужно без промедления снимать блокаду и, отбросив чванство, садиться за стол переговоров, незамедлительно прекратить войну – иного не дано", – заявлял бывший премьер.При этом Фокин уверен, что России Донбасс не нужен, поскольку там уже нет того потенциала ни угольного, ни металлургического. На этом основывается его уверенность, что Москва уйдет из региона и вернет его в Украину.Войдет ли Фокин в Минскую группу?О том, что бывший премьер уже пробуется на роль переговорщика по Донбассу, рассказал вчера член украинской делегации Сергей Гармаш."Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения", – сообщил Гармаш.По его словам, Фокин сразу сделал заявление о "народе Донбасса"."Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории", – удивился Гармаш.То есть, судя из этих слов, первый премьер Украины продолжает разделять взгляды, которые изложены выше. В то же время Гармаш уверен, что реальные решения в ТКГ будет принимать не Фокин, и даже не Кравчук, а вице-премьер Резников.А вчера в интервью "Гордону" Фокин подтвердил, что согласен войти в Трехстороннюю контактную группу. И более того – поехать на неподконтрольные территории Донбасса для переговоров с сепаратистами."Я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", – сказал Фокин."Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины", – сказал бывший премьер и сообщил, что эта его позиция согласована с Леонидом Кравчуком.В то же время официально Фокин еще не назначен. Однако то, что ему поступило такое предложение – очевидно. Как очевидно то, что он не против его принять.Зачем Зеленскому Фокин?Но с какой целью на Банковой могут выдвинуть кандидатуру бывшего премьера? Как видно из его взглядов – они резко противоречат всему, что говорят остальные переговорщики от Украины. И являются крайне скандальными для "партии войны", которая по-прежнему задает тон в донбасской теме.Более того, они противоречат словам собственно и президента Зеленского, который отказывался вести прямые переговоры с сепаратистами.Отметим, что подобное в Украине уже было. В июне 2014 года президент Петр Порошенко послал в Донецк делегацию в составе Леонида Кучмы, Виктора Медведчука, а также нардепа Нестора Шуфрича. В итоге из этого ничего не вышло – высшее политическое руководство Украины решило не идти на компромиссы, а прекратить перемирие и начать с 1 июля наступление на Донбассе. А Порошенко сделал своим кредо размежевание с Донбассом, а не его реинтеграцию.Повторит ли Зеленский этот путь или вероятное назначение Витольда Фокина повернет процесс в другую сторону?Как уже рассказывала "Страна", ряд шагов Зеленского – в частности, перемирие на Донбассе – объясняются близостью местных выборов. Поэтому на Банковой и пытаются показать какие-то позитивные сдвиги на Донбассе.В то же время пока слабо верится, что эти попытки продолжатся и после выборов. Ведь команда президента, начиная с 2020 года, сознательно тормозила любой прогресс по Донбассу и подыгрывала "партии войны". Остановились обмены пленными, разведения войск, политические переговоры. И движение более-менее пошло только под выборы.Видимо, Фокин также нужен Зе-команде для создания предвыборной иллюзии, что политика по Донбассу кардинально поменялась. Ради этого ему даже могут позволить и на неподконтрольные территории съездить. Это будет громкая пиар-акция, о которой будут много говорить перед выборами. Но сама по себе она ничего реально не изменит. И после выборов обо всех этих инициативах власти могут быстро забыть.Правда, для начала нужно, чтобы на Банковой вообще не испугались допустить Фокина к переговорам. Националисты, к слову, уже обрушились на его кандидатуру. Вот что пишет Telegam-паблик, подконтрольный "Нацкорпусу":Александр Шахов, СТРАНА.ua