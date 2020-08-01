Объем реализации подсолнечника в ЛНР в I полугодии вырос в 3,2 раза – Минэконом

Объем реализации подсолнечника в Республике в январе-июне текущего года вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ЛНР.

"За январь-июнь 2020 года увеличился объем реализации продукции растениеводства в сравнении с аналогичным периодом 2019 года: подсолнечника – в 3,2 раза; зерновых и зернобобовых культур – на 20,7%, в том числе: кукурузы – на 104,1%; ржи – на 21,5%; ячменя – на 19,7%", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития рассказали, что на 7,8% увеличился объем реализации мяса скота и птицы (в живом весе), в том числе мяса птицы – на 8,8%.

Ранее в ведомстве сообщали, что объем реализации подсолнечника в Республике в январе-мае текущего года вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

06 августа — Луганск