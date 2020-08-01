Число занимающихся спортом жителей ЛНР в 2020 году выросло почти на 20 тыс. человек – МКСМ

Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей Республики с начала с 2020 года увеличилось почти на 20 тыс. человек. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."В 2020 году количество жителей Луганской Народной Республики, занимающихся физической культурой и спортом, выросло почти на 20 тысяч в сравнении с прошлым годом и составляет около 245,5 тысяч человек", – сказал он.Ранее Сидоров сообщал, что по состоянию на конец декабря 2019 года число систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей Республики составляло более 227 тыс. человек.06 августа — Луганск