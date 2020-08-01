Производство сыра в ЛНР за полгода выросло в 6,3 раза, масла – на 55,1% – Минэконом

Производство свежего неферментированного сыра в Республике за январь-июнь текущего года выросло в 6,3 раза, растительного рафинированного масла – на 55,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ЛНР.

"За январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросло производство пищевых продуктов: сыра свежего неферментированного – в 6,3 раза; масла растительного рафинированного – на 55,1%; сельди соленой – на 47,8%; шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в упаковках массой менее 2 кг – на 45,6%", - говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что за указанный период на 33,3% увеличилось производство сливочного масла, на 24,7% – растительного нерафинированного масла, на 14,1 % – жидкого обработанного молока, на 12,1 % – пива солодового, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%, на 11,9 % – макаронных изделий, лапши и аналогичных мучных изделий; на 9,2% – круп. Производство пирожных увеличилось на 8,4%; свежего или охлажденного мяса домашней птицы – на 8,2%; колбасных изделий – на 6,8%; тортов – на 5,3%; водки с содержанием спирта менее 45,4% – на 4,8%; мяса домашней птицы замороженного – на 0,3%.

В целом же производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в январе-июне текущего года увеличилось на 13,5% по сравнению с I полугодием 2019 года.

06 августа — Луганск