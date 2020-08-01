"Лугансквода" планирует к вечеру восстановить водоснабжение Лутугино, Успенки и Георгиевки

Специалисты государственного унитарного предприятия "Лугансквода" планируют к вечеру 6 августа восстановить водоснабжение Лутугино и двух поселков, прекращенное из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Из-за аварии на Лутугинском магистральном водоводе Д 400 мм 6 августа с 11:00 прекращена подача воды жителям города Лутугино, а также поселков Георгиевка и Успенка. Специалисты "Луганскводы" оперативно приступили к ликвидации аварии", - говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что завершить работы и возобновить водоснабжение вышеуказанных населенных пунктов планируется в 21:00 6 августа.

В "Луганскводе" принесли извинения за доставленные временные неудобства и просят с должным пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

06 августа — Луганск