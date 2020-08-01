МКСМ в 2020 году внесло в республиканский реестр три вида спорта и 79 спортивных дисциплин

Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) с начала 2020 года внесло в республиканский реестр три вида спорта и 79 спортивных дисциплин. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."Ведется работа по признанию видов спорта и спортивных дисциплин. С начала года в республиканский реестр видов спорта внесены три вида спорта – джиу-джитсу, тхэквондо ИТФ, страйкбол, а также 79 спортивных дисциплин", – сказал он.Сидоров уточнил, что в республиканском реестре появились 16 новых дисциплин по автомобильному спорту, одна – по волейболу, 37 – по дзюдо, две – по прыжкам на батуте (акробатической дорожке), 17 – по спортивной акробатике и шесть – по фехтованию.Ранее министр информировал, что по состоянию на август 2019 республиканский реестр насчитывал 65 видов спорта, развивающихся на территории ЛНР.06 августа — Луганск