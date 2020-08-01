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Два спортсмена с начала года стали мастерами спорта международного класса ЛНР – МКСМ

Sergey Сегодня, 13:3020Новости
Два спортсмена с начала года стали мастерами спорта международного класса ЛНР – МКСМ
Два спортсмена с начала текущего года были удостоены звания "Мастер спорта международного класса Луганской Народной Республики". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.
"В этом году рассмотрены и присвоены спортивные звания "Мастер спорта международного класса (ЛНР)" – два человека", - сказал он.
Министр добавил, что с начала года 18 человек получили звание "Мастер спорта ЛНР", 16 человек стали кандидатами в мастера спорта и 18 человек получили I спортивный разряд.
Напомним, разряды присваивает постоянно действующая комиссия МКСМ по присвоению спортивных званий и спортивных разрядов по видам спорта".
Первые звания "Мастер спорта международного класса Луганской Народной Республики" были присвоены луганским спортсменам в 2019 году.
06 августа — Луганск

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