Два спортсмена с начала года стали мастерами спорта международного класса ЛНР – МКСМ

Два спортсмена с начала текущего года были удостоены звания "Мастер спорта международного класса Луганской Народной Республики". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

"В этом году рассмотрены и присвоены спортивные звания "Мастер спорта международного класса (ЛНР)" – два человека", - сказал он.

Министр добавил, что с начала года 18 человек получили звание "Мастер спорта ЛНР", 16 человек стали кандидатами в мастера спорта и 18 человек получили I спортивный разряд.

Напомним, разряды присваивает постоянно действующая комиссия МКСМ по присвоению спортивных званий и спортивных разрядов по видам спорта".

Первые звания "Мастер спорта международного класса Луганской Народной Республики" были присвоены луганским спортсменам в 2019 году.

06 августа — Луганск