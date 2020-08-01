Комиссия при МКСМ ЛНР за год присвоила категории 57 спортивным тренерам

Аттестационная комиссия при Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР за год присвоила квалификационные категории 57 тренерам-преподавателям Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."За год (с августа 2019 года по август 2020 года - примечание ЛИЦ) аттестационной комиссией рассмотрены 62 ходатайства о присвоении квалификационных категорий тренерам-преподавателям. Присвоено 19 высших квалификационных категорий, 29 первых категорий и 9 вторых категорий", – рассказал он.Сидоров добавил, что "постоянно повышается уровень наших тренеров и их взаимодействие с коллегами из Российской Федерации, что позволяет регулярно повышать уровень подготовки спортсменов".Напомним, комиссия по определению квалификационного уровня тренеров, тренеров-преподавателей для присвоения квалификационных категорий функционирует с февраля 2016 года, к ноябрю 2018 года она присвоила категории 200 тренерам и тренерам-преподавателям.06 августа — Луганск