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Комиссия при МКСМ ЛНР за год присвоила категории 57 спортивным тренерам

Sergey Сегодня, 14:150Новости
Комиссия при МКСМ ЛНР за год присвоила категории 57 спортивным тренерам


Аттестационная комиссия при Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР за год присвоила квалификационные категории 57 тренерам-преподавателям Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.
"За год (с августа 2019 года по август 2020 года - примечание ЛИЦ) аттестационной комиссией рассмотрены 62 ходатайства о присвоении квалификационных категорий тренерам-преподавателям. Присвоено 19 высших квалификационных категорий, 29 первых категорий и 9 вторых категорий", – рассказал он.
Сидоров добавил, что "постоянно повышается уровень наших тренеров и их взаимодействие с коллегами из Российской Федерации, что позволяет регулярно повышать уровень подготовки спортсменов".
Напомним, комиссия по определению квалификационного уровня тренеров, тренеров-преподавателей для присвоения квалификационных категорий функционирует с февраля 2016 года, к ноябрю 2018 года она присвоила категории 200 тренерам и тренерам-преподавателям.
06 августа — Луганск

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