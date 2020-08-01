Наркоман из ВСУ на передовой подрался с комбатом и сломал ему челюсть – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ на передовых позициях в состоянии наркотического опьянения подрался с командиром батальона и сломал ему челюсть. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вчера (5 августа – примечание ЛИЦ) в ходе проверки несения службы на передовых позициях мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Троицкое командиром батальона подполковником Коренюком были выявлены трое военнослужащих в состоянии наркотического опьянения. При задержании группы военнослужащих под действием наркотиков один из боевиков вступил в драку с командиром батальона, в результате чего сломал ему челюсть", – рассказал он.

Филипоненко добавил, что "не выдержав такого унижения, и с целью недопущения подобных случаев в дальнейшем Коренюк сразу же вызвал на место инцидента сотрудников военной службы правопорядка, не доложив об этом командованию соединения".

"Боевики были задержаны и доставлены в комендатуру Троицкого. Командир бригады (полковник Валерий) Гудзь, узнав о данном происшествии, лично прибыл в комендатуру для решения вопроса о начале подготовки фиктивных материалов разбирательства с целью недопущения доклада в вышестоящий штаб о двух происшествиях: применении физической силы в отношении старшего начальника и употреблении наркотических веществ при несении службы на боевом дежурстве", – отметил офицер пресс-службы.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

06 августа — Луганск