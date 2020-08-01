Жители села нашли в реке тело бойца ВСУ, угрожавшего им гранатой – Народная милиция

Жители подконтрольного киевским силовикам села Новоалександровка Попаснянского района обнаружили в реке тело военнослужащего ВСУ, который накануне, будучи пьяным, приставал к девушке и угрожал отдыхающим на пляже ручной гранатой. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Нам стало известно, что 4 августа на городском пляже населенного пункта Новоалександровка в воде было найдено тело военнослужащего 30-й бригады ВСУ младшего сержанта Пукашенко", - сказал он.

Филипоненко рассказал, что формально военнослужащий 3 августа находился на посту, но фактически покинул расположение своей части и пошел на пляж Новоалександровки. На берегу реки он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к девушке "с целью совершения насильственных действий". Местные жители пытались заступиться за нее, но в ходе конфликта "боевик достал из кармана боевую гранату и угрожал взорвать окружающих, которые впоследствии были вынуждены покинуть пляж из-за этого".

"Отойдя на безопасное расстояние, мирные жители вызвали наряд полиции, чтобы усмирить буйного военного, однако прибывший через два часа на место патруль боевика не обнаружил. Тело младшего сержанта Пукашенко было найдено местными жителями на следующее утро, 4 августа, в воде у берега. На теле были обнаружены множественные колотые раны, полиция начала расследование по факту убийства", - добавил офицер Народной милиции.

Он отметил, что низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ и полное бездействие командного состава в очередной раз становятся причиной небоевых потерь в рядах украинской армии.

"Военнослужащие, в том числе находящиеся на боевом дежурстве на линии боевого соприкосновения, регулярно самовольно покидают расположения своих подразделений для покупки алкоголя или просто праздного времяпрепровождения в ближайших населенных пунктах. Уровень социально напряженности в прифронтовых районах крайне высок, что нередко становится причиной конфликтов местного населения с украинскими солдатами", - добавил Филипоненко.

Ранее он сообщал, что ВСУ врут о реальном количестве небоевых потерь среди военнослужащих ради получения дополнительных средств из украинского бюджета якобы на создание пунктов психологической помощи.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

06 августа — Луганск