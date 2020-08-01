Россиянам с детьми начислят пособие в 7600 рублей

Новую меру господдержки семей с детьми от трех до семи лет планируется запустить во второй половине августа. Ряд граждан сможет рассчитывать на выплату 7,6 тысячи рублей, средства выделят из резервного фонда.pixabay.comНовая выплата полагается семьям, которые особенно нуждаются в материальной помощи в связи с пандемией коронавируса. Всего на реализацию социальной программы выделили 18,4 млрд рублей. Всего в августе деньги начислят 718 тыс. детей по всей России, пишет PRIMPRESS.Размер выплаты будет рассчитываться индивидуально для каждого региона. В соответствии с принятым правилом размер пособия будет установлен в размере половины прожиточного минимума — в среднем по стране сумма составляет 7,6 тысячи рублей. В некоторых регионах пособие будет выше — к примеру, семья на Камчатке сможет получить более 11 тыс. рублей на ребенка.Светлана Акульшина