Представители властей поздравили строителей с профессиональным праздником (ФОТО)

Представители властей Республики поздравили строителей с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР."Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику - Дню строителя, состоялось 6 августа в актовом зале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР. Поздравить представителей строительной отрасли пришли представители Федерации профсоюзов ЛНР, Министерства промышленности и торговли ЛНР и другие почетные гости. В адрес строителей прозвучали слова благодарности за нелегкий, но такой необходимый труд от заместителя председателя Федерации профсоюзов ЛНР Андрея Уразгильдеева и заместителя министра промышленности и торговли ЛНР Татьяны Черкашениновой", - говорится в сообщении.Указом главы ЛНР Леонида Пасечника почетное звание "Заслуженный строитель ЛНР" присвоено директору общества с ограниченной ответственностью "Луганскмонолитспецстрой" Александру Онищенко. Также в ходе мероприятия лучшим работникам строительной отрасли были вручены грамоты и благодарности различных ведомств.Временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк отметила, что "руководство Республики высоко ценит самоотверженный созидательный труд строителей, благодаря которому преображается архитектурный облик Республики, благоустраиваются города и населенные пункты, возрождаются к жизни объекты, пострадавшие от боевых действий".День строителя установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.06 августа — Луганск