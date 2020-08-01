Жители Суходольска на митинге-реквиеме почтили память жертв авианалета ВСУ в 2014 году (ФОТО)

Митинг-реквием памяти земляков, ставших жертвами авианалета ВСУ в августе 2014 года, а также погибших защитников города, прошел в Суходольске. Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района."В парке имени Валентины Терешковой у памятного знака погибшим в августе 2014 года мирным жителям и ополченцам Суходольска состоялся митинг-реквием "Память о павших пронзает вечность", – говорится в сообщении.Почтить память погибших пришли глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко, депутат Народного Совета ЛНР Иван Санаев, начальник управления по жизнеобеспечению Суходольска горрайонной администрации Илья Донецкий, настоятель Свято-Ксеньевского храма отец Вячеслав Берчук, военнослужащие, представители казачества, активисты общественного движения "Мир Луганщине", ветераны, жители города."6 августа 2014 года был совершен авианалет на город Суходольск, в результате которого погибли 17 мирных жителей, в том числе ребенок. Те страшные дни до сих пор свежи в сердцах и памяти тысяч людей. И не только болью и печалью, отчаянием и страхом, но и чем-то большим – гордостью, что люди смогли не только отстоять свой родной дом, но и сохранить человечность", – сказал Козенко.Донецкий поблагодарил жителей Суходольска за стойкость и мужество."Это вами, суходольчанами, на памятном знаке высечены слова "Не забудем! Не простим!". Нет срока давности для преступлений, забравшим жизни детей, женщин, мужчин, стариков, нет прощения военным преступникам, фашизму, беззаконию", – сказал он.Настоятель Свято-Ксеньевского храма Суходольска провел молебен и пожелал всем мира и благоденствия.Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших мирных жителей и защитников города и возложили к памятному знаку цветы.В горрайонной администрации напомнили, что в результате авианалета и обстрела Суходольска в августе 2014 года пострадали 40 человек, погибли 17. Младшему из них было 7 лет, старшему – 86.06 августа — Луганск