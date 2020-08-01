Жители Миусинска почтили память погибших от обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году (ФОТО)

Митинг-реквием памяти жертв украинской агрессии, посвященный шестой годовщине с начала вооруженного нападения ВСУ и националистических формирований на Миусинск, состоялся сегодня в городе. Об этом сообщили в администрации Красного Луча."6 августа в Миусинске по инициативе Краснолучского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и при поддержке администрации Красного Луча состоялся митинг-реквием "Мы помним!", посвященный шестой годовщине с начала вооруженного наступления ВСУ на город Миусинск", - говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие руководители администрации Красного Луча, местные жители, ветераны, активисты ОД "Мир Луганщине", участники проектов "Молодая гвардия", "Дружина", представители Молодежного совета при городской администрации."Девять дней длились ожесточенные бои. В результате обстрела жилых домов погибли четыре мирных жителя и девять были ранены, 84 дома были повреждены и четыре дома полностью разрушены. Только благодаря силам народного ополчения, которые приняли бой и отстояли наш город, миусинцы сегодня спокойно живут, учатся, и работают", - сказал начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности Миусинска Владимир Бойко.Председатель миусинского городского совета ветеранов Нина Великородова напомнила, что в августе 2014-го по городу "день и ночь шли БТРы, танки, постоянные обстрелы, нельзя было даже выйти на улицу"."Без света, без воды, без хлеба, без газа - это все нам пришлось пережить. Мы молились: лишь бы только нас освободили. Мы всегда с благодарностью будем вспоминать всех, кто погиб, освобождая нас и защищая от врагов", - сказала Великородова."Миусинцы в полной мере ощутили, (что значит) когда в дом приходит война: украинское правительство направило свои танки и (реактивные системы залпового огня) "Грады" истреблять мирное население. ВСУ открыли огонь по жилым домам, детскому саду, административным зданиям и объектам. Были погибшие, в том числе дети. Этого никто никогда не забудет. Наш долг - чтить память погибших, которые ценой своей жизни защитили нас в летние дни 2014 года", - отметил глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко.Руководитель исполнительного комитета Краснолучского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" Наталья Галкина подчеркнула, что "кровавый урок истории важно помнить, передавать из поколения в поколение"."Ведь мы не хотим войны, мы хотим мира, мы хотим, чтобы наши дети учились, развивались, мы хотим будущего", - сказала Галкина.В завершение митинга его участники минутой молчания почтили память погибших земляков и возложили цветы к памятному знаку.В июле-августе 2014 года, во время активных боевых действий, на территории, подведомственной администрации Красного Луча, пострадал 131 мирный житель, в том числе 6 детей; погибло 18 человек, из них 2 ребенка; разрушено более 360 жилых домов.06 августа — Луганск