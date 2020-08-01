Комиссия МКСМ с 2017 года аттестовала 15 экскурсоводов Республики (ФОТО)
Комиссия по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников при Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР аттестовала 15 экскурсоводов Республики. Об сообщила пресс-служба МКСМ со ссылкой на отдел по вопросам туризма и охраны культурного наследия.
"За время работы комиссии (с мая 2017 года - примечание ЛИЦ) успешно прошли аттестацию, получили свидетельства и бейджи 15 экскурсоводов", – говорится в сообщении.
Очередное заседание аттестационной комиссии состоялось сегодня.
"По его результатам три экскурсовода получили право на проведение экскурсий, которые они представили комиссии", – уточнили в МКСМ.
На заседании были представлены семь экскурсионных маршрутов различной тематики.
"Особого внимания заслуживают экскурсии по выставочной экспозиции, которая посвящена 1050-летию преставления святой княгини Ольги и открыта в одноименной столичной школе № 27. Экскурсии направлены на ознакомление с жизнью и деятельностью великой княгини Ольги, историей династии Рюриковичей, развитием православия на Руси", – рассказали в ведомстве.
Помимо этого, на заседании комиссии были представлены новые экскурсионные маршруты популярной военно-патриотической и культурно-исторической тематики – Миус-Фронт, парк и усадьба Казимира Мсциховского.
"Заявители успешно прошли аттестацию и показали высокий уровень подготовки. Сегодня с уверенностью можно сказать, что в Республике есть опытные специалисты, способные воспитывать и формировать нравственные ценности у молодежи и подрастающего поколения", – отметил начальник управления культуры и туризма МКСМ Сергей Рожков.
В Министерстве добавили, что аттестация проводится с целью осуществления деятельности по регулированию, упорядочению и определению принципов государственной политики в экскурсоводческой деятельности.
Напомним, в мае 2017 года первые пять экскурсоводов из Луганска и Стаханова прошли аттестацию на проведение 14 экскурсий по территории Республики.
С реестром экскурсоводов можно ознакомиться на официальном сайте МКСМ ЛНР.
Совет Министров ЛНР 14 декабря 2016 года принял постановление "Об утверждении временного положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников".
06 августа — Луганск
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