Комиссия МКСМ с 2017 года аттестовала 15 экскурсоводов Республики (ФОТО)

Комиссия по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников при Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР аттестовала 15 экскурсоводов Республики. Об сообщила пресс-служба МКСМ со ссылкой на отдел по вопросам туризма и охраны культурного наследия."За время работы комиссии (с мая 2017 года - примечание ЛИЦ) успешно прошли аттестацию, получили свидетельства и бейджи 15 экскурсоводов", – говорится в сообщении.Очередное заседание аттестационной комиссии состоялось сегодня."По его результатам три экскурсовода получили право на проведение экскурсий, которые они представили комиссии", – уточнили в МКСМ.На заседании были представлены семь экскурсионных маршрутов различной тематики."Особого внимания заслуживают экскурсии по выставочной экспозиции, которая посвящена 1050-летию преставления святой княгини Ольги и открыта в одноименной столичной школе № 27. Экскурсии направлены на ознакомление с жизнью и деятельностью великой княгини Ольги, историей династии Рюриковичей, развитием православия на Руси", – рассказали в ведомстве.Помимо этого, на заседании комиссии были представлены новые экскурсионные маршруты популярной военно-патриотической и культурно-исторической тематики – Миус-Фронт, парк и усадьба Казимира Мсциховского."Заявители успешно прошли аттестацию и показали высокий уровень подготовки. Сегодня с уверенностью можно сказать, что в Республике есть опытные специалисты, способные воспитывать и формировать нравственные ценности у молодежи и подрастающего поколения", – отметил начальник управления культуры и туризма МКСМ Сергей Рожков.В Министерстве добавили, что аттестация проводится с целью осуществления деятельности по регулированию, упорядочению и определению принципов государственной политики в экскурсоводческой деятельности.Напомним, в мае 2017 года первые пять экскурсоводов из Луганска и Стаханова прошли аттестацию на проведение 14 экскурсий по территории Республики.С реестром экскурсоводов можно ознакомиться на официальном сайте МКСМ ЛНР.Совет Министров ЛНР 14 декабря 2016 года принял постановление "Об утверждении временного положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников".06 августа — Луганск