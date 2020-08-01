Специалисты ЭЛУА с марта отремонтировали более 73 тыс. кв. м дорог Луганска – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) с начала сезона работ, который стартовал 10 марта, отремонтировали более 73 тыс. кв. м асфальтового покрытия дорог на 30 улицах Луганска. Об этом на брифинге в администрации города сообщил главный инженер предприятия Александр Бирюлин.

"По состоянию на 1 августа отремонтировано 73,4 тысячи квадратных метров дорожного покрытия на 30 улицах города, что составляет более 95% от плана", – сказал он.

Бирюлин уточнил, что в ходе работ коммунальщики уложили свыше девяти тыс. т асфальтобетонной смеси.

"Ямочный ремонт проводился на улицах Оборонная, Черноморская, Азовская, Остапа Вишни, Буденного и других. В настоящее время работы продолжаются, текущий ремонт осуществляется на улицах Херсонская, Ватутина, Карпинского, 30-летия Победы, 2-я Беломорская, Карла Либкнехта", – проинформировал главный инженер.

Он добавил, что в сентябре коммунальщики планируют уложить асфальт на улицах 21 МЮДа, Веселогоровская, Коминтерна.

Ранее в столичной администрации сообщали, что специалисты "ЭЛУА" в 2019 году отремонтировали почти 80 тыс. кв. м асфальтового покрытия на дорогах Луганска.

06 августа — Луганск