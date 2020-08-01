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Из двух футбольных школ олимпийского резерва в Луганске создали «Футбольную школу детей и молодежи»

bot Сегодня, 18:4522Новости
Из двух футбольных школ олимпийского резерва в Луганске создали «Футбольную школу детей и молодежи»
В результате реорганизации и слияния двух спортшкол в Луганске образовали специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Футбольная школа детей и молодёжи».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодёжи.
«Произошла реорганизация специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Луганская футбольная академия». Путём их слияния была образована специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Футбольная школа детей и молодёжи», — говорится в сообщении
Новости Футбола - Сегодня, 18:00 144

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