Из двух футбольных школ олимпийского резерва в Луганске создали «Футбольную школу детей и молодежи»



Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодёжи.

«Произошла реорганизация специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Луганская футбольная академия». Путём их слияния была образована специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Футбольная школа детей и молодёжи», — говорится в сообщении

Новости Футбола - Сегодня, 18:00 144 В результате реорганизации и слияния двух спортшкол в Луганске образовали специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Футбольная школа детей и молодёжи».Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодёжи.«Произошла реорганизация специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Луганская футбольная академия». Путём их слияния была образована специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Футбольная школа детей и молодёжи», — говорится в сообщенииНовости Футбола - Сегодня, 18:00 144

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