Налоговые поступления в июле выросли на 8% по сравнению с прошлым годом – ГКНС

Налоговые поступления в бюджет Республики в июле увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в Государственном комитете налогов и сборов (ГКНС) ЛНР.

"По результатам проведенной работы в июле текущего года обеспечен рост налоговых поступлений во все уровни бюджета и внебюджетные фонды. Так, показатели текущего года превысили уровень аналогичного периода прошлого года на 8 процентов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наибольший прирост поступлений в бюджет обеспечен по сельскохозяйственному (54%), подоходному (47%) налогам, налогу на прибыль (33%), акцизному налогу с произведенных товаров (26%), упрощенному налогу (16%), а также по сбору на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства (44%).

"Рост объемов поступлений страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование к аналогичному периоду прошлого года составил 49 процентов", - добавили в ГКНС.

Ранее в ГКНС сообщали, что налоговые поступления в бюджет Республики в I полугодии текущего года на 18% превысили показатели аналогичного периода 2019 года.

06 августа — Луганск