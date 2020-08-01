Синоптики прогнозируют днем 7 августа в ЛНР до 36 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 7 августа будет колебаться от 15 градусов тепла ночью до 36 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 6 августа до 21:00 7 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 31-36 градусов жары", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 34-36 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 32-34 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 18-20 градусов тепла ночью до плюс 32-34 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 7 августа метеорологи отмечали в 1982 году – плюс 8,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 40,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 7 августа – 04:27, время захода – 20:28. Продолжительность светового дня составит 16 часов 01 минуту.

По предварительному прогнозу, 8-9 августа сохранится сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления; температура воздуха днем понизится на 2-4 градуса.

06 августа — Луганск