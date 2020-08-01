Украинский финал Лукашенко

Не эксперт по Беларуси, не претендую на понимание всей глубины процессов, но могу сказать: у них там однозначно почалось. Есть такая отрасль прикладной политологической психиатрии – майданология. Очень точная наука. Если проводить аналогию с коронавирусом, то ему ведь все равно, кого заражать. Анатомические и расовые особенности имеют значение, но конец все равно один. И даже не важно, верите вы в COVID-19 или считаете его проявлением заговора транснациональных корпораций. Эффект все равно один.Понимаю, в это трудно поверить. Институты белорусского государства за десятилетия правления батьки кажутся незыблемыми. Отлиты из стали и высечены из гранита. Жалкие потуги оппозиции организовать смещение практически вечного вождя выглядят как писк комара перед тем, как его прихлопнут винтажной ныне газеткой. Особенно трудно приходится тем, кто находится внутри ситуации. Они просто не замечают явных признаков болезни, уже поразившей организм государства. Разум отказывается верить в реальность происходящего.У меня была та же фигня, пока вынужденно не начал изучать майданологию на практике. Очень, с...ка, экзистенциональная дисциплина. Главное, доходит только после того, как все навернется и резко ударит по голове. Потом стоишь такой и думаешь: да как так-то? Янукович, два метра ростом, прожженный урка, страну в кулак за год взял, донецкие во все бизнесы влезли, и вдруг бежит, весь в соплях, в Ростов. А потом скулит оттуда: «мою машину обстреляли, меня кинули европейские партнеры как лоха».Первые попытки освоить майданологию были предприняты мною еще в 2004 году. Тут ведь что главное… Сразу отбросить все стереотипы о невозможности происходящего. Как бы это объяснить попроще…Допустим, в белорусской оппозиции, которую я вообще не знаю, должен быть плюгавый, шепелявый, больной на всю голову человечек с кучей комплексов, энурезом и задержками в развитии. Скорее всего, гей. Короче, полный обсос. Эксперты по местному паноптикуму могут порыться в персонажах и выбрать подходящий типаж. Уверен, что такой найдется. Так вот, товарищи белорусы, это ваш будущий спикер парламента. Можете не сомневаться. Сразу гасите.Даже после первого, «оранжевого майдана», если бы мне сказали, что дефективный Парубий, стопроцентный дегенерат, возглавит высший законодательный орган власти, я бы не поверил. Дикая картина. Необходимо полное просветление, чтобы принять возможность именно такого сценария развития событий. Второй майдан почти разучил меня удивляться и верить в сказки о преемственности политики, «воле народа» и прочей чепухе. Однако полного просветления не получилось, поскольку попался на вариант с клоуном. Как зеленый щенок. Меня буквально ткнули носом в некачественный подход к сугубо психиатрической дисциплине. Надо понимать: все гораздо хуже, чем кажется. Никакие самооправдания, апелляции к истории, мудрости народа не проходят. Вообще!Стирание памяти миллионам людей путем промывания мозга шоковой информацией, на самом деле довольно простой, но очень трудоемкий процесс. В результате бац – и ты уже наследник древних шумеров. Как минимум.Еще раз хочу подчеркнуть: не хочу никого пугать, сгущать краски и нагнетать истерию. Просто давайте разберем конкретный случай. КГБ задерживает тридцать три богатыря в камуфляже. То ли ЧВК «Вагнер», то ли мирные строители, опоздавшие на рейс в Турцию. Не важно. Кто и с какой целью организовал эту спецоперацию в Беларуси, тоже не важно. Мотивов может быть сколько угодно. Но вот вам «маркер»: реакция «дружественной Украины» на задержание «боевиков террористической организации».Считанные часы прошли с начала событий, а уже Совбез, МИД Украины и СБУ ведут с официальным Минском переговоры о выдаче «боевиков, замешанных в кровавых преступлениях на Донбассе». Последовательно проводится мысль о том, что Россия постоянно использует ЧВК и наемников для вмешательства во внутренние дела «демократических стран». Вас это не настораживает? Меня лично очень напрягает.Потому что я знаю, что такая реакция – прямое указание наших американских партнеров. И МИД действует вообще без согласования с офисом президента Зеленского, который абсолютно не понимает, что происходит. А если и понимает, то только так, как ему расскажут представители ближайшего окружения. В основном чистая «соросня».Опять же, существует иллюзия, что американцы – это типа инопланетяне. Они вроде есть, и их как бы нет. Живут себе за океаном. Есть у них там спецслужбы, какие-то планы по продвижению интересов транснациональных монополий. Но это все так абстрактно и иллюзорно. Поэтому очень трудно поверить в проведение Штатами конкретной, многоуровневой спецоперации по смене враждебного режима в одной из славянских стран. Фантастика? Ага. Как же.Вот и мы так думали. Потом как-то стали подсчитывать агентуру Сороса и американцев в высших органах власти страны. Насчитали полторы тысячи человек. Просто они небанально мыслят. Никаких там конспиративных квартир, тайников, шифров. Обычные негосударственные организации, которые мониторят выборы, сражаются с коррупцией, помогают с демократией. Но все исправно получают деньги от «европейских и американских партнеров». Количество неизбежно переходит в качество, и вот уже весь украинский МИД – всего лишь филиал Госдепа, работу которого курирует лично Джордж Кент. Вовсе не мифическая личность, а вполне конкретный такой ЦРУшник. Был первым заместителем главы американской миссии в Киеве. Рубил бабло на внедрении грузин в ГПУ под видом реформ. Курировал «Нефтегаз Украины», расставлял кадры на руководящих постах. Никакой мистики. Вполне конкретная работа. Совбез и СБУ – та же фигня.В результате проявилась классическая картина внешнего вмешательства: Киев требует от Минска выдачи «террористов». Активно топит за версию «российского вмешательства в местные выборы». При любом варианте Лукашенко в проигрыше. Выдаст «террористов» – сыграет в услужливо подсунутую Киевом игру «использование боевиков». Не выдаст – накинет дерьма на вентилятор местной оппозиции.Как говорится, большое видится на расстоянии. Дело уверенно движется к белорусскому майдану. Не имеет принципиального значения, что оппозиция как бы малочисленна и разрозненна. С точки зрения майданологии это самый цимус. У нас «Кролик», «Дебил» и «Фашист» гастролировали по стране с митингами. Все ржали. Ну как могут эти фрики реально стать оппозицией? А потом как-то все пошло в другую сторону. И вот уже «Кролик» – премьер-министр, «Дебил» – бессменный мэр Киева. Не повезло только «Фашисту», которому выпала роль расходного материала.В Беларуси уже собираются митинги по двадцать-тридцать тысяч. Для создания правильной телевизионной картинки этого более чем достаточно. Даже массовка под две тысячи, снятая с правильных ракурсов, легко подается как «миллионы на майдане».После первого тура выборов все и начнется. Если Лукашенко победит в первом туре, то будет майдан за проведение второго тура. Если во втором – то станут скакать за третий. На самом деле тактических вариантов реализации майданной схемы десятки. Возьмите Штаты. Там проходит фоновый майдан. Когда Трамп поднимается в рейтингах – усиливается борьба истинных американцев за жизнь афроамериканцев. Когда Байден вырывается вперед – все слегка гасится. Одновременно рушатся, казалось бы, незыблемые константы. Теперь на выборах президента США решается вопрос: надо ли белым сосать у BLM или же достаточно целовать кроссовки?Бывают двухступенчатые майданы. Как у нас. На первой стадии достигается симбиоз старой и новой, «псевдоевропейской системы». На второй просто все ставится с ног на голову. Какая тактика будет избрана в Беларуси? Любая. Запомните: нет ничего невозможного.Если трудно воспринять неизбежность появления первого белорусского гея-премьера, почитайте про «окна Овертона». Или «теорию разбитых окон». Ну типа когда уже никто не обращает внимания на то, что одно окно в доме разбито, то под конец выбьют все на хрен да еще и нассут в лифте.Кстати, о лифте. Если в Беларуси заработают «социальные лифты», можете сразу сливать воду. Такое социальное дерьмо поднимется, такой будет трэш и угар… Прямо как в Украине. Мы, чтобы вы понимали, теперь являемся важной частью плана по удушению «диктатора Лукашенко». Эпизод с ЧВК «Вагнер» – лишь легкая прелюдия. У демократов США и Сороса (пора уже белорусам привыкать к этим системным обозначениям реальных игроков) раньше были под рукой только грузины и литовцы. Теперь появились наши радикальные борцы с коррупцией, волонтеры и «ветераны АТО». Прямо у вас под боком, товарищи сябры. Можно смеяться над украинскими спецслужбами, однако «материал» они готовят правильный. Плюс нормальное финансирование. Ради такого случая. И грузины с литовцами подтянутся.Система единоличного управления, конечно, эффективна. Однако Лукашенко, по ходу, явно уже загоняется. И ему в этом очень профессионально помогают. В этом самое слабое место режима, что значительно облегчает задачу по его устранению с последующей утилизацией.Поймите меня правильно: очень хочу, чтобы Беларусь не повторила наш «славный путь». Поверьте, это вообще аж ни разу не прикольно. Лучше так не делайте. Майданология учит, что сразу после «осознания уникальной роли конкретной нации в мировой истории» начинается полный пипец. С гиперлупами, МВФ и тотальной люстрацией на фоне реальной войны. Есть ли рецепты противодействия? Есть. Но они вам не понравятся. Когда в Китае собрался первый майдан на площади Тяньаньмэнь, руководители Компартии решили эту проблему превентивно и на долгие годы. Но потом у них появился Гонконг. Только контрацепция, упреждающие меры, локализация пи…в и строгий карантин могут помочь избежать неблагоприятного развития событий. Ваш КГБ может думать, что контролирует всех протестных лидеров. На самом деле это не так. Какой смысл контролировать пешек? Только распылять силы. Потом может появиться вообще левый чел, который окажется местным Порошенко. Держитесь.Александр Зубченко,