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Интервью Дмитрия Гордона с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко (видео)

root Вчера, 21:3031Новости
Интервью Дмитрия Гордона с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко (видео)

На YouTube-канале «В гостях у Гордона» опубликовано анонсированное интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Программу записали 5 августа в президентском дворце в Минске. Оно продолжалось более двух с половиной часов.
Интервью вышло под названием «Ссоры с Путиным, Тихановская, «Вагнер», Зеленский, Порошенко, Крым, жена, сын Николай».
— Это первое интервью президента Беларуси YouTube-каналу. Причем его подвиг на это, как он мне сам признался, его сын Николай, который является оппозиционным человеком, как сказал Александр Григорьевич, оппозиционно настроен, но смотрит практически все мои программы и сказал отцу: «Как, с Гордоном? Надо немедленно соглашаться». И Александр Григорьевич согласился, — рассказал журналист.

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