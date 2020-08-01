Шлем гордого украинского патриота

Способность не терять чувство юмора даже в откровенно критических ситуациях присуща далеко не каждому индивидууму. Смеяться над происходящим в своей стране, а уж тем более смеяться над собой, могут лишь те, кто способен объективно оценивать происходящее. Подобная ирония - это отнюдь не предательство, скорее всего, это способность к критичному мышлению, которое, как правило, и подталкивает к поиску путей к выходу из затруднительного положения.Учитывая тот факт, что, по мнению некоторых ученых, чувство юмора является признаком высокого интеллекта, далеко не каждый представитель социума обладает данным качеством. Но даже те, кому повезло с чувством юмора, не всегда проявляют его на публике, ибо далеко не все могут оценить по достоинству качество, которым наделены совсем немногие. Скажу вам даже больше, есть ситуации, в которых бравировать своим чувством юмора бывает откровенно опасно. Взять хотя бы ту же самую Украину. Слушая выступления местных политиков, всегда сложно понять, когда они шутят, а когда говорят всерьез. Вот и разберись в подобной ситуации, когда смеяться, а когда одобрительно кивать головой.Но есть в Украине и те, кто все же не боится посмеяться как над собой, так и над некоторыми процессами, протекающими в украинском социуме. Героические люди. На самом деле они очень рискуют, так как подобная самоирония может обернуться для них большими проблемами, даже несмотря на то, что Украина уже который год претендует на статус исключительно демократического государства.Буквально на днях президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с просьбой начинать учебный день в школах и детских садах со сжигания шин для патриотического воспитания. Автор петиции заявил, что сжигать шины, негласный символ борьбы за европейские ценности, нужно с целью воспитания граждан Украины."Киевским городским советом было рекомендовано начинать каждый учебный день гимном Украины. Считаю это хорошим стартом для повышения патриотизма среди молодежи, но если государство хочет воспитать граждан, которые ценят европейские ценности, разделяют и вдохновляются идеями Майдана, необходимо на законодательном уровне утвердить, что каждый учебный день должен начинаться со сжигания автомобильной шины (зимние или летние - неважно) как символа борьбы за европейские ценности. В противном случае мы, как государство, рискуем воспитать поколение, для которого кастрюля - это только кухонная посуда, а не шлем гордого украинского патриота, который защищал европейские ценности в ходе революции достоинства. Слава Украине, Героям слава", - говорится в тексте петиции.Разумеется, не стоит воспринимать эту петицию как серьезный документ, претендующий на роль законотворческой инициативы. Никто в реальности не будет ежедневно сжигать шины на территории множества украинских школ, да и кастрюля на роль шлема не годится по целому ряду причин. Но в каждой шутке есть доля шутки.Я вспомнил далекий 2013 год. Майдан. Революция достоинства. Да, все было именно так. Постоянный смог от сжигаемых покрышек, нахлобученные на голову кастрюли, которые должны были помочь «лучшим представителям украинской нации» выстоять в бесконечных схватках с украинскими же силовиками. Сначала все это, транслируемое большинством мировых СМИ, воспринималось как некое шоу, воспринималось с иронией, затем пролилась первая кровь, и стало понятно, что кастрюли на свои головы эти люди нахлобучили отнюдь не для красоты.Они победили, и действительно кастрюля, этот незаменимый элемент кухонной утвари, превратилась в шлем гордого украинского патриота. Ну а Майдан, что само по себе весьма логично, стал самой универсальной формой коммуникации народа с действующей властью.Декоммунизация, гражданская война на Юго-Востоке, политические репрессии и охота на инакомыслящих – все это осуществляли и осуществляют люди, которые так и не удосужились снять кастрюли со своих голов. И никакого патриотизма в этом нет. Ибо патриотизм – это прежде всего любовь к своей родине. А то, что сегодня происходит на Украине, можно сотворить лишь из ненависти.Имеет ли подобная петиция право на жизнь? Должны ли ее рассматривать в серьез представители украинского социума? А почему бы и нет! Ведь сделали же национальным героем Степана Бандеру. Ведь отказались же от своего героического прошлого, отмежевавшись от Советского Союза и его победы над фашизмом в 1945 году. Почему бы не попалить шины по утрам, напоминая школьникам о том, как строилась современная Украина? Почему бы не напомнить детям об истинном назначении кастрюль, которые спасли не одну буйную голову в те нелегкие времена, когда народ Украины начинал свой путь в большую и дружную европейскую семью?Алексей Зотье