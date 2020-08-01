Работодатели с начала года проинформировали о наличии 14,1 тыс. вакансий – Фонд соцстраха

Территориальные отделения Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР в январе-июле 2020 года располагали информацией о наличии 14,1 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе. Об этом сообщили в фонде.

"В январе-июле 2020 года территориальные отделения Фонда располагали информацией о наличии 14,1 тысячи вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 46,7% от общего количества имеющихся вакансий, 37,1% – вакансии для служащих, 16,2% – профессии, не требующие специальной квалификации", – говорится в сообщении.

В ФССНСБ отметили, что на учете в Фонде состояли 14,1 тыс. граждан, ищущих работу.

"В общей численности граждан, ищущих работу, мужчины составляют 52,1%, женщины – 47,9%, каждый третий обратившийся относится к категории молодежь в возрасте до 35 лет", – уточнили в ведомстве.

В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете граждан 52,9% составляют рабочие, 28,3% – лица без профессии и 18,8% – служащие.

"По состоянию на 1 августа 2020 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по Республике один гражданин, ищущий работу", – отметили в ФССНСБ.

Напомним, в январе-мае 2020 года территориальные отделения ФССНСБ ЛНР располагали информацией о наличии 10,4 тыс. вакансий.

07 августа — Луганск