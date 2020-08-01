Интертелеком прекратит предоставлять свои услуги в Луганской и Донецких областях
Интернет-провайдер «Интертелеком» ограничивает предоставление услуг в 9 областях Украины.
Провайдер прекратит предоставлять свои услуги в следующих областях:
Луганск;
Донецкая;
Закарпатская;
Волынская;
Ивано-Франковская;
Тернопольская;
Львовская;
Черновицкая;
Ровенская;
Как заявили в компании, причиной стала эпидемия коронавируса и введение карантина, поэтому провайдер был вынужден пересмотреть свою стратегию развития.
В «Интертелекоме» добавили, что искали инвестора для развертывания сетей LTE (стандарт 4G), но «ситуация с карантинными ограничениями, не позволила достичь договоренности с заинтересованными инвесторами и своевременно оплатить стоимость лицензии на использование технологии LTE».
В связи с этим, компания решила отказаться от части радиочастотного спектра и сконцентрироваться на регионах с большой концентрацией аудитории. Новости Украины - Сегодня, 11:25 119
Провайдер прекратит предоставлять свои услуги в следующих областях:
Луганск;
Донецкая;
Закарпатская;
Волынская;
Ивано-Франковская;
Тернопольская;
Львовская;
Черновицкая;
Ровенская;
Как заявили в компании, причиной стала эпидемия коронавируса и введение карантина, поэтому провайдер был вынужден пересмотреть свою стратегию развития.
В «Интертелекоме» добавили, что искали инвестора для развертывания сетей LTE (стандарт 4G), но «ситуация с карантинными ограничениями, не позволила достичь договоренности с заинтересованными инвесторами и своевременно оплатить стоимость лицензии на использование технологии LTE».
В связи с этим, компания решила отказаться от части радиочастотного спектра и сконцентрироваться на регионах с большой концентрацией аудитории. Новости Украины - Сегодня, 11:25 119
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