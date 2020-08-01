«ДНР» сегодня открывают КПВВ «Еленовка»
Сегодня 7 августа, всего на один день, руководство «ДНР» открывают КПВВ «Еленовка» на линии соприкосновения.
Об этом говорится в сообщении «Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».
Отмечается, что пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 9:00 до 18:00.
Въезд на оккупированную территорию разрешен только по спискам «штаба» и при условии прохождения двухнедельной обсервации.
Из ОРДО выпустят только тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной законной власти территории Украины. Новости Донецка - Сегодня, 11:09 108
Об этом говорится в сообщении «Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».
Отмечается, что пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 9:00 до 18:00.
Въезд на оккупированную территорию разрешен только по спискам «штаба» и при условии прохождения двухнедельной обсервации.
Из ОРДО выпустят только тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной законной власти территории Украины. Новости Донецка - Сегодня, 11:09 108
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