В Луганской области новый рекорд заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки
По данным на утро 7 августа, за минувшие сутки в Луганской области подтверждено рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом — 11. Об этом сообщили в Луганском областном лабораторном центре МОЗ Украины.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 на Луганщине с начала исследований — 147.
Новые случаи зарегистрированы:
— в Северодонецке — 5 заболевших (3 человека — контактные с ранее заболевшими, 1 — больной пневмонией, 1 — тестирование перед плановой госпитализацией),
— в Попасной — 2 заболевших (1- больной пневмонией, 1 — человек находился на самоизоляции после возвращения из РФ),
— в Лисичанске — 1 (больной пневмонией),
— Новоайдарский район — 1 (больной пневмонией),
— Новопсковский район — 1 (обсервация по возвращению из РФ),
— Кременная — 1 (человек с положительным тестом ИФА, после ПЦР тестирования также получил положительный результат).
«Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям», — уточнили медики.
На данный момент в Луганской области — 30 активных больных, из них 12 госпитализированы в лечебно-профилактические учреждения, остальные — лечатся амбулаторно. Красота и здоровье - Сегодня, 11:00 185
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 на Луганщине с начала исследований — 147.
Новые случаи зарегистрированы:
— в Северодонецке — 5 заболевших (3 человека — контактные с ранее заболевшими, 1 — больной пневмонией, 1 — тестирование перед плановой госпитализацией),
— в Попасной — 2 заболевших (1- больной пневмонией, 1 — человек находился на самоизоляции после возвращения из РФ),
— в Лисичанске — 1 (больной пневмонией),
— Новоайдарский район — 1 (больной пневмонией),
— Новопсковский район — 1 (обсервация по возвращению из РФ),
— Кременная — 1 (человек с положительным тестом ИФА, после ПЦР тестирования также получил положительный результат).
«Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям», — уточнили медики.
На данный момент в Луганской области — 30 активных больных, из них 12 госпитализированы в лечебно-профилактические учреждения, остальные — лечатся амбулаторно. Красота и здоровье - Сегодня, 11:00 185
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