Курс валют в Луганске на 7 июля
Государственный банк информирует о том, что с 7 августа 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 73,0397 рубля
1 ЕВРО 86,6178 рубля
10 украинских гривен 26,3979 рубля.
Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком
Покупка
Продажа
1 USD
69,50
74,50
1 EUR
82,00
88,00
10 UAH
23,40
26,40
Экономика - Сегодня, 10:30 174
1 доллар США 73,0397 рубля
1 ЕВРО 86,6178 рубля
10 украинских гривен 26,3979 рубля.
Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком
Покупка
Продажа
1 USD
69,50
74,50
1 EUR
82,00
88,00
10 UAH
23,40
26,40
Экономика - Сегодня, 10:30 174
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