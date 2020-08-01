"Лугансквода" планирует во второй половине дня возобновить подачу воды в центре Луганска

Специалисты государственного унитарного предприятия "Лугансквода" планируют к 16:00 7 августа восстановить водоснабжение центральных улиц Луганска. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В связи с ремонтными работами на улицах В.В. Шевченко, 12 и Московская, 12 7 августа с 10:00, ориентировочно, до 16:00 прекращена подача воды на улицы: Московская, 1, 3, 5, 12; Т.Г. Шевченко, 4; площадь Героев ВОВ, 7, 8; В.В. Шевченко, 6-18; Коцюбинского, 7; Интернациональная, 11; Фрунзе, 4, 6; 16-я Линия, 3, 5, 7, 7-а, 7-б", - говорится в сообщении.

07 августа — Луганск