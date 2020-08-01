Заявлением о скором обмене пленными Ермак лишь пытается поднять себе рейтинг – Кобцева

Заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака об обмене пленными в ближайшие недели является пиаром и попыткой поднять себе рейтинг. Об этом заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.Накануне Ермак заявил о том, что Украина рассчитывает на проведение в ближайшие недели обмена удерживаемыми лицами в формате "100 на 100"."Это очередной пиар господина Ермака и попытка поднять себе рейтинг, и попытка показать свою значимость в переговорном процессе", - заявила Кобцева, отметив, что Ермак в информационное поле выдает желаемое за действительное.Представитель Республики сообщила, что украинская сторона до настоящего времени не предоставила Республикам Донбасса подтвержденные списки удерживаемых на ее территории лиц."Пусть Украина нам предоставит списки ста человек, которых они нам подтвердили, которые удерживаются на Украине. До сегодняшнего дня со стороны Украины так и не поступила информация по факту удержания людей, которых разыскивает Донецк и Луганск", - сказала она.Ранее Кобцева сообщала, что Республики Донбасса и Киев в ходе видеоконференции рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы договорились обменяться информацией о разыскиваемых лицах.Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Тогда ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63. Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.07 августа — Луганск