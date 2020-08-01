Активисты и экологи на субботнике убрали мусор на берегу "Луганского моря" (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и представители Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР провели субботник, в ходе которого убрали мусор на берегу водохранилища, известного как "Луганске море". Об этом сообщила пресс-служба ОД "Мир Луганщине"."Активисты проектов "Дружина", "Мы помним!", "Волонтер", "Молодая гвардия" и "Доброволец" общественного движения "Мир Луганщине", представители Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР и работники отдела по работе с территорией села Роскошное (Лутугинского района) приехали к "Луганскому морю", чтобы благоустроить его прибрежную полосу. Всего присутствующие собрали более 30 мешков мусора, позже его вывезут работники коммунальной службы", - говорится в сообщении.Главный специалист отдела водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Руслан Гребенников рассказал, что проведение субботника инициировали жители Роскошного, которых возмутило большое количество мусора на берегу."К сожалению, некоторые отдыхающие и рыбаки оставляют много мусора на территории "Луганского моря". Мы рады, что сюда приехали и активисты ОД "Мир Луганщине", ребята молодцы, что откликнулись и помогли нам. Они работают хорошо, но объем работы большой, думаю, здесь нужно будет еще проводить субботники", – сказал эколог.Субботник привлек внимание рыбаков и отдыхающих, которые по собственной инициативе присоединились к работе. Рыбак Иван Лысов отметил, что "сам никогда не выбрасывает мусор в неположенном месте и надеется, что после субботника на территории еще долго будет чисто".Начальник отдела по работе с территорией села Роскошное управления по работе с территориями администрации Лутугинского района Виктория Бондарчук рассказала, что сотрудники отдела и жители села в апреле уже проводили здесь субботник, в ходе которого убрали пять кубометров мусора."Как видите, за четыре месяца здесь снова накопилось много мусора. Конечно, мы приехали сюда, уберем, но главное – донести до отдыхающих и рыбаков, что нельзя бросать мусор прямо на берегу, для этого есть специально отведенные места", - подчеркнула она.Ранее представители Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР призвали жителей Республики не оставлять мусор на берегах рек.07 августа — Луганск