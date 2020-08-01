Более 124 тыс. жителей Республики получили гражданство РФ в упрощенном порядке – МВД ЛНР

Более 124 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом сообщил начальник Управления миграционной службы МВД ЛНР Андрей Голодок."На сегодняшний день от жителей Республики принято и направлено на рассмотрение порядка 146 тысяч заявлений на получение гражданства РФ. Более 124 тысяч жителей Республики стали гражданами Российской Федерации", - сказал он.Голодок напомнил, что на территории Республики работают 29 пунктов приема заявлений на получение гражданства Российской Федерации."Даже в период пандемии ни на день не прекращался прием документов как на республиканский паспорт, так и на гражданство РФ. Сотрудники (миграционной службы) при приеме документов используют маски, посетители используют маски", - отметил начальник управления.Он уточнил, что помещения отделений миграционной службы также регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами и специальными лампами.Ранее сегодня министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет в торжественной обстановке вручил полумиллионный паспортный документ Республики шахтеру из Стаханова.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. К началу июня 2020 года гражданство Российской Федерации получили более 110 тыс. жителей Республики.07 августа — Луганск