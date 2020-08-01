Министр внутренних дел вручил 500-тысячный паспортный документ ЛНР шахтеру из Стаханова (ФОТО)

Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет в торжественной обстановке вручил полумиллионный паспортный документ Республики шахтеру из Стаханова. Об этом из здания МВД ЛНР, где проходило мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.Счастливым обладателем полумиллионного паспортного документа стал пенсионер Юрий Гуцол, который большую часть своей жизни проработал на шахте. Вместе с паспортом министр в честь события вручил пенсионеру плазменный телевизор."Сегодня действительно знаменательный день для нашей Республике, мы вручаем полумиллионный паспорт гражданина ЛНР", - сказал министр.Он напомнил, что в мае 2015 года паспортные документы ЛНР получили первые десять молодых жителей Республики, а уже в декабре 2017 года паспорта ЛНР получили 100 тысяч человек."Сегодня мы перешли границу в полмиллиона. Это знаковое серьезное событие, которое позволит в дальнейшем нам все больше интегрироваться в нашу большую Родину – Российскую Федерацию", - подчеркнул Корнет.Пенсионер поблагодарил министра за паспорт и подарки и подчеркнул, что давно хотел получить документ Республики."Это мое осознанное желание, осознанный поступок. Следующий шаг – хочу стать гражданином России, как и все луганчане", - сказал Гуцол.Он рассказал, что весь процесс оформления паспортного документа ЛНР у него занял около трех недель."Все четко, все по графику, без малейших задержек, а главное все (сотрудники миграционной службы) обходительны к старшим, да и к молодежи", - отметил житель Стаханова.Ранее сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что выдача полумиллионного паспортного документа является знаковым событием в истории Республики.07 августа — Луганск