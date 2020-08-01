Глюкозе запретили въезд на Украину

«Сама гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом «Глюкоза», и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах: в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Насколько я помню, вот такого всякого замута не было, и Украина не объявляла о каких-то ограничениях, — сказала певица. — Я никак к этому [вхождению Крыма в состав России] не отношусь, для меня иметь возможность выйти на Украине намного важнее».

«За нарушение требований закона Украины россиянке запретили въезд в Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Белоруссию», — сообщили в госпогранслужбе.

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова (Глюкоза) получила трехгодичный запрет на посещение Украины из-за участия в мероприятиях в Крыму. Пограничники остановили певицу в четверг, 6 августа, в киевском аэропорту «Борисполь», куда она прилетела из Белоруссии. Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.Источник отмечает, что Ионова планировала попасть на территорию Украины в личных целях. Также на YouTube-канале украинской госпогранслужбы опубликовано видео, на котором артистка дает показания. По словам Глюкозы, она в последний раз она прилетала в Крым «лет семь назад» из Москвы по приглашению друзей для участия в мероприятии.В свою очередь сотрудник ведомства исправил россиянку, подчеркнув, что она была в Крыму в 2014 году.Отметим, что видео погранслужбы Украины смонтировано так, что высказывание певицы о принадлежности Крыма обрывается на фразе «ну, Крым — украинский». Судя по интонации, она как-то продолжила эту реплику, но эту часть в видео не включили.