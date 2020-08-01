ЛНР вынесет на ближайшее заседание гумподгруппы вопрос работы КПВВ в Станице – Кобцева

Представители ЛНР на ближайшем заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы инициируют обсуждение работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" с украинской стороны. Об этом ЛИЦ заявила представитель Республики в подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.Сегодня в связи с проблемами в работе созданного СБУ интернет-приложения контроля самоизоляции "Действуй дома" Украина прекратила пропуск на подконтрольную ей территорию через КПВВ "Станица Луганская". Несколько сотен человек ожидают возможности пересечь линию разграничения."На ближайшем заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам мы обязательно поднимем вопрос, касающийся работы пункта пропуска в Станице Луганской с украинской стороны. Сегодня в очередной раз сотни людей вынуждены стоять на таком пекле и ждать, когда Украина устранит технические неисправности в работе приложения "Действуй дома", – сказала Кобцева.Она подчеркнула, что "такие случаи внезапной остановки КПВВ Киевом не единичны и "носят, можно сказать, системный характер"."Причем, людей не пускают как от нас, так и в Республику. ЛНР не намерена на это смотреть молча и обязательно поднимет эту проблему на ближайшем заседании в Минском формате", – отметила представитель ЛНР.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что Украина не пускает на территорию страны лиц, не установивших разработанное СБУ интернет-приложение контроля самоизоляции "Действуй дома".В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. После подрыва киевскими силовиками одного из его пролетов в начале 2015 года движение по мосту осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в июле 2019 года. Пешее движение по восстановленному пролету началось 20 ноября 2019 года, однако движение автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, по нему невозможно до сих пор из-за того, что Киев в нарушение достигнутых в Минске договоренностей значительно заузил ширину сооружения.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".07 августа — Луганск