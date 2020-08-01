Власти ЛНР накануне Дня физкультурника вручили награды лучшим спортсменам и тренерам (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПредставители властей Республики накануне Дня физкультурника вручили награды отличившимся деятелям сферы физической культуры и спорта. Об этом с церемонии награждения, состоявшейся в конференц-зале республиканского стадиона "Авангард", сообщил корреспондент ЛИЦ.Поздравительный адрес от главы ЛНР Леонида Пасечника зачитал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."Поздравляю с профессиональным праздником – Днем физкультурника! Безграничная преданность делу, несокрушимая воля к победе, мастерство и обширные глубокие знания – вот те качества, которыми каждый из вас обладает и по праву может гордиться. Создавая надежную основу для развития спорта, объединяя любителей активного образа жизни, вы воспитываете чемпионов, прививаете лидерские качества, ценные не только на спортивных аренах, но и в повседневной жизни", – говорится в документе.Указом главы Республики почетное звание "Заслуженный работник физической культуры ЛНР" было присвоено начальнику отдела по вопросам физической культуры и спорта администрации Луганска Андрею Фролову и методисту по спорту Луганского высшего училища физической культуры (ЛВУФК) Эльбрусу Цахоеву.Первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин пожелал собравшимся "здоровья, спортивных достижений, добра, тепла, домашнего уюта и мира"."Завтра мы отметим самый оптимальный день для нашего здоровья – День физкультурника. Хочу поблагодарить всех спортсменов, чемпионов, преподавателей физкультуры за их труд. Ведь спорт делает нашу жизнь лучше", – сказал он.Говтвин вручил почетную грамоту Правительства ЛНР инструктору-методисту специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) "Футбольная школа детей и молодежи" Александру Журавлеву, а также благодарности председателя Правительства начальнику отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом МВД ЛНР Сергею Буркину, заместителю директора СДЮСШОР по баскетболу Марине Быкановой, преподавателю кафедры специальной физической и огневой подготовки центра первоначальной подготовки и повышения квалификации сотрудников МВД, переподготовки и последипломного образования Луганской академии внутренних дел имени (ЛАВД) Эдуарда Дидоренко Владимиру Духину, тренеру-преподавателю по художественной гимнастике Краснодонской детско-юношеской спортивной школы № 1 Елене Масич, директору комплексной детско-юношеской спортивной школы Первомайска Елене Мерещанской, заместителю начальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом МВД ЛНР Владимиру Пахоленко и начальнику физкультурно-спортивной организации "Динамо" МВД ЛНР Сергею Самарскому."Мы гордимся нашими спортсменами, которых родила луганская земля. Очень приятно, что у нас есть традиции воспитания молодых спортсменов. Мы видим, как сегодня поддерживается любительский спорт, и уверены, что все прикладываемые усилия будут в дальнейшем развивать наш спорт и рождать новых звезд, прославляющих нашу землю", – сказал заместитель председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль.Он вручил благодарности парламента учителю по дзюдо ЛВУФК Валерию Куришко, старшему тренеру-преподавателю по плаванию Центра олимпийской подготовки спортсменов "Олимп-спорт" Любови Нестеренко, учителю физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности Ясеновской гимназии № 2 Татьяне Постоловой, директору Дворца спорта "Юность" Сергею Румянцеву и учителю по прыжкам на батуте ЛВУФК Ирине Сударьковой.Сидоров вручил значки и удостоверения семи мастерам спорта ЛНР, а от имени МКСМ ЛНР наградил 70 отличившихся представителей сферы."Сила и упорство – это те качества, которые позволяют нашей Республике и нашему краю во всех видах спорта завоевывать только призовые места", – отметил министр.Кроме того, почетные грамоты Федерации профсоюзов ЛНР спортсменам вручил ее председатель Игорь Рябушкин."Вы несете здоровый образ жизни в общество, помогаете вырастить здоровое подрастающее поколение. В этот день я желаю всем вам мирного неба, крепкого здоровья, спортивных побед и достижений", – обратился он к присутствующим.Ранее МКСМ ЛНР поздравило с Днем физкультурника ветеранов спорта.Напомним, День физкультурника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно во вторую субботу августа.07 августа — Луганск